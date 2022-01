0 Facebook Napoli, si cercano comparse per i film di Marco D’Amore, De Sica e Sidney Sibilla: come partecipare al casting Spettacolo 28 Gennaio 2022 13:09 Di redazione 2'

Napoli un set cinematografico a cielo aperto, dopo le ultime produzioni che hanno avuto come palcoscenico il capoluogo campano, presto ne partiranno altre. Attese infatti le riprese del nuovo film di Marco D’Amore “Napoli Magica“.

Ma non solo il figlio di Christian De Sica, Brando, girerà a Napoli il film “Mimì, il principe delle tenebre“. E ancora partiranno sempre nel capoluogo campano le riprese di “Sidney Sibilla“, il lungometraggio sulla vita di Enrico Frattasio, il dj di Forcella. E proprio per questi numerosi lungometraggi, la società Klab4, che si occupa di casting, ha dato appuntamento sabato 29 gennaio all’Edenlandia per selezionare diverse comparse.

“Klab4, in accordo con alcune produzioni cinematografiche, organizza un casting di COMPARSE (NO RUOLI) che si terrà sul palco dell’EDENLANDIA, nei pressi dell’ingresso in viale Kennedy, 76 (il noto ingresso con gli archi).

Il CASTING è finalizzato a trovare ESCLUSIVAMENTE COMPARSE RESIDENTI IN CAMPANIA.

I selezionati poi, se scelti, saranno contattati per girare scene, RETRIBUITI.

NON faremo provini o video ma solo FOTOGRAFIE.

All’ingresso all’arco ritirerete un numero con cui verrete chiamati. Per rispettare le normative anti covid-19, dilazioneremo gli ingressi a seconda del numero assegnato.

Il casting si svolgerà anche in caso di pioggia”, questo l’annuncio su Facebook.