Annuncio di lavoro a Napoli: "Candidata invii foto in costume", multa salatissima per l'imprenditore Cronaca 28 Gennaio 2022

Una multa salatissima è giunta all’imprenditore che ha pubblicato l’annuncio di lavoro. L’obiettivo? Avere una receptionist con un fisico prestante e non farlo intendere in maniera velata. La proposta, a dir poco offensiva, ha fatto il giro del web e ha richiesto l’attenzione, e l’intervento, dell’Ispettorato del lavoro.

L’imprenditore infatti non l’ha passata liscia e si è ritrovato con una multa da 10mila euro. L’annuncio, modificato dopo il tram tram social, è stato ripreso da pagine e blog molto popolari che non hanno lasciato scampo al titolare della ditta di vigilanza del Centro Direzionale di Napoli.

L’annuncio di lavoro vergognoso a Napoli

In particolare nell’annuncio si offrivano 500 euro netti mensili per 24 ore settimanali di lavoro. e la candidata doveva fornire una foto in intimo o in costume da bagno. L’Ispettorato del Lavoro è intervenuto con una multa da 10mila euro (ridotta alla metà se pagata entro tre giorni). ù