0 Facebook Napoli, l’annuncio delle polemiche: “Cercasi receptionist 500€ full time e foto in costume” Annuncio di lavoro a Napoli. Una ditta del capoluogo partenopeo ha pubblicato un annuncio che ha scatenato le polemiche tra l'opinione pubblica Cronaca 26 Gennaio 2022 18:16 Di redazione 1'

In alcune piattaforme di job recruitment l’annuncio c’è ancora, in altre è stato rimosso. Ma ormai il testo è diventato virale ed ha scatenato furiose polemiche. Protagoniste un’azienda di Napoli in cerca di personale. Al centro del mirino una richiesta molto ‘particolare’ frivolta alle possibili candidate.

Annuncio di lavoro a Napoli

Intanto l’azienda si è difesa affermando che l’annuncio è stato pubblicato per errore da una dipendente. La Medial Service Srl si occupa di ‘Servizi di Portierato – Custodia – Reception e Vigilanza non armata‘. Le caratteristiche ricercate: parlare bene l’inglese, essere automunita, avere meno di 30 anni e un, “carattere solare e di bella presenza“.

Annuncio di lavoro a Napoli: l’azienda

“Si richiede l’invio di una foto a figura intera in costume da bagno o similare. Retribuzione di 500 euro mensile, lavoro full time (24 ore settimanali, ndr) e contratto a tempo indeterminato“, questi gli elementi principali dell’annuncio di lavoro incriminato.