Delia Duran e Alex Belli: “Lo facciamo con altre donne, anche Aida Yespica”, la conferma

Delia Duran e Alex Belli hanno una sorta di “amore libero”. La modella brasiliana l’ha confermato all’interno della casa del Grande Fratello Vip aggiungendo che non farebbe una cosa a tre con Soleil Sorge perché non è il suo tipo di donna e che invece ha avuto un flirt con Aida Yespica.

La conferma della bisessualità e della coppia aperta arriva anche a Pomeriggio Cinque dove Barbara D’Urso intervista Stella, assistente della coppia che spesso parteciperebbe ai loro giochi a letto.

“Non voglio focalizzarmi solo sull’aspetto sessuale, c’è molto di più. Forse sono io questa terza persona di cui ha parlato Alex nella Casa”. Ha poi aggiunto: “Tutti vogliono e cercano un’unica definizione di amore. Ogni persona può vivere l’amore in un determinato modo. Delia è stata complice, amante, compagna, moglie. Lei ha visto in Soleil la stessa complicità che aveva con lei e si è infastidita. Secondo me, Delia ha sofferto perché era lontana”.