0 Facebook Tommaso Trussardi con un’altra donna: “E’ uguale a Michelle”, arriva la risposta sul tradimento Spettacolo 27 Gennaio 2022 08:12 Di redazione 2'

Dall’annuncio della fine del matrimonio tra Tommaso Trussardi e Michelle Hunziker sono circolate tantissime voci sulle motivazioni. Rumors hanno prima parlato di un legame tra la svizzera e l’ex marito, Eros Ramazzotti, e poi di un avvicinamento del marito a un’altra donna.

A mettersi di mezzo un gossip nato dopo un invito di Elisabetta Franchi che ha ospitato per qualche giorno il bel Tommaso nella sua casa di Cortina d’Ampezzo. Qui sarebbe nato il flirt con una collega di lei, la assistente, molto simile a Michelle che, racconta il magazine Chi, avrebbe fatto coppia fissa con l’uomo per tutto il weekend.

Secondo quanto scrive Chi, sarebbe l’assistente di Elisabetta, “tra l’altro molto somigliante a Michelle”, “la stessa indicata come sua probabile amicizia” da tempo. Tra le motivazioni della crisi pare che ci sarebbero tensioni cominciate già ai tempi del lockdown. Tra gli indiziati, anche una crisi professionale vissuta da Tomaso in tempi di Covid, come avvenuto per molti imprenditori. “Privare un imprenditore di suoi progetti professionali è stato come levare pallone a un calciatore”, si legge nel magazine. Momenti difficili, di tristezza e fine di un matrimonio, che lasciano sempre l’amaro in bocca.

E‘ Tommaso Trussardi però a scrivere una risposta in una Stories. su Instagram che tutto questo non è vero parlati spegnere le nuove fiamme ironizzando sui gossip. Insomma chi vivrà vedrà!