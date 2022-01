0 Facebook Non ce l’ha fatta Nicola, è morto a 34 anni: una delle più giovani vittime Cronaca 27 Gennaio 2022 07:56 Di redazione 1'

Ancora un’altra vittima in Campania. Nicola Cariello è morto all’età di 34 anni. E’ una delle più giovani vite spezzate della zona del golfo del Policastro.

Il ragazzo è deceduto presso il Covid Center di Agropoli lasciando sconforto e sgomento nel suo paese dove tutti lo conoscevano con il nome di “Zicola”. Il ragazzo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva e onera vaccinato.

Soffrendo di patologie pregresse, Nicola ha contratto il Covid in una forma aggressiva. I funerali non saranno celebrati ma il feretro sarà condotto direttamente al cimitero per la sepoltura.