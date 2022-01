0 Facebook Carmine Migliaccio a breve papà, dopo il tumore il comico napoletano: “Ti aspettavamo da anni” Spettacolo 27 Gennaio 2022 16:14 Di redazione 1'

Carmine Migliaccio, il comico napoletano noto sui social come “Carolina”, diventerà papà. L’artista di Giugliano in Campania ha fatto l’annuncio sui social con una dedica che racchiude una grande commozione e un video dell’ecografia e del test di gravidanza. “Non servono parole per descrivere l’amore, la gioia che si puó provare… Ho desiderato per anni questo momento e non mi sembra ancora vero….Amore mio Mamma e Papà sono qui ad aspettarti, sbrigati!”.

Carmine Migliaccio a breve papà

Il comico giuglianese non ha passato momenti felici, fino ad oggi, ha dovuto lottare contro il cancro. I fan non l’hanno mai lasciato da solo a combattere e oggi possono gioire con lui per questa fantastica notizia.

Insomma la vita sta regalando momenti belli al ragazzo dopo una dura battaglia.