La storia di Carmen commuove tutti, dopo C’è Posta arriva la proposta per la ragazza

Ha tenuto incollati milioni di italiani davanti al piccolo schermo la storia di Carmen che si è rivolta a C’è Posta per Te per recuperare il rapporto con il padre Luigi. Quest’ultimo si è ricostruito una vita con un’altra donna con la quale ha avuto un bambino e si è discostato dalle figlie avute con la prima moglie, con la quale è in casa per mancati alimenti versati.

Tutti i membri della storia sono presenti sui social. La ragazza infatti ha ricevuto molti complimenti per il suo atteggiamento da grande donna nonostante i suoi 19 anni. Il padre invece è stato aspramente criticato per il suo comportamento.

A intervenire in questa storia, finita con nessuna rappacificazione dopo il programma di Maria De Filippi, un imprenditore di Sant’Antimo, luogo in cui abita la famiglia. L’uomo, sempre sui social, ha utilizzato il gruppo Sei di Sant’Antimo per fare una proposta di lavoro ai due ragazzi chiedendo se fossero interessati a lavorare. Nello specifico ha scritto: “Vorrei offrire un lavoro a questa ragazza come cassiera di supermercato e sie possibile anche al fidanzato come scaffalista per gli la conosce mi fate chiamare al 3923571324”.