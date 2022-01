0 Facebook Portano il cadavere di un uomo alla Posta per ritirare la pensione: camuffano il morto per i soldi News 23 Gennaio 2022 18:41 Di redazione 1'

Sembra e ricorda la scena di un film davvero Weekend con il moto, ma è quello che realmente è accaduto. Lo scorso venerdì mattina un uomo ha preso una decisione macabra pur di ottenere del denaro.

Per ritirare i soldi alla Posta serviva per forza il titolare della pensione. Unico dettaglio: era morto, come riporta il Dailymail. Così l’uomo ha deciso di farsi aiutare da un complice, camuffare il cadavere e portarlo all’ufficia postale per la consegna del denaro.

L’episodio è avvenuto nella contea di Carlow, dove i due sarebbero entrati nell’edificio per farsi consegnare i soldi per poi scappare via non appena una donna ha dato l’allarme. I due sono scappati via e hanno lasciato il cadavere nell’ufficio. Il sindaco di Carlow si è detto “assolutamente scioccato. Non posso credere che qualcuno abbia potuto fare una cosa del genere”. Sul caso indaga la polizia.