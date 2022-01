0 Facebook Delia Duran e Soleil Sorge, scoppia la passione tra le donne al GF Vip: abbracci e baci tra le due Spettacolo 23 Gennaio 2022 18:17 Di redazione 2'

Dopo Alex Belli, che pare abbia lasciato la moglie con un Tweet, Delia Duran volta pagina al Grande Fratello Vip con l’amante del marito ovvero Soleil Sorge. sembra fantascienza ma il triangolo mentale si sta per avverare nella casa più spiata d’Italia.

Insomma mente l’attore di Cento Vetrine scrive sui social l’addio alla moglie, la modella venezuelana si avvicina alla sua rivale. Delia, a onor del vero, non sa ancora che il marito elegante ha detto addio in quanto non ha accesso ai social. Intanto però si consola con la Sorge.

Le due prime hanno cucinato insieme, chiacchierato, ballato e poi si sono quasi avvicinate per il bacio. Poi hanno parlato di un viaggio insieme in Amazzonia: “Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai avuto accesso alla nostra civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro”. La moglie di Alex Belli ha risposto: “Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare”. Dopo il ballo intenso Soleil, presa dall’emozione, ha provato a baciare Delia, ma ridendo lei l’ha rifiutata.