Nino D’Angelo a Domenica In: “Non uscivo nemmeno di casa, non so cosa è successo”

Nino D’Angelo ha passato la fase del Covid e da Mara Venier, a Domenica In ha raccontato come ha vissuto le feste di Natale.

Il cantante napoletano ha dichiarato: “E pensare che per paura non uscivo di casa da tantissimo tempo, e se incontravo qualcuno mettevo sempre la mascherina”. E poi svela: “Probabilmente, ho fatto la terza dose da positivo anche se non avevo ancora fatto il tampone. Avevo il vaccino il pomeriggio e la mattina mi sentivo un po’ strano, ma mia moglie ha spinto perché lo facessi”.

A rassicurare l’artista ci pensa il professor Francesco Le Foche. ospite di Mara Venier, che dichiara: “Non succede niente, al massimo viene stimolato ulteriormente il sistema immunitario ma ad oggi non ci risultano controindicazioni”.

