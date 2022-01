0 Facebook Incidente a Rezzato: chi erano i cinque ragazzi morti nello schianto contro il pullman Cronaca 24 Gennaio 2022 08:08 Di redazione 2'

Cnque giovani amici sono morti nel drammatico incidente a Rezzato. Stavano andando a Brescia per trascorrere il sabato sera quando, all’altezza di una curva della strada provinciale Sp45, avrebbero invaso con la loro Volswagen Polo a corsia opposto sulla quale viaggiava un pullman. Nel terribile impatto i ragazzi hanno perso la vita sul colpo.

Incidente a Rezzato: l’identità delle vittime

All’arrivo dei soccorsi, chiamati dal conducente del pullman vuoto, la scena era straziante: l’auto sulla quale viaggiavano i cinque amici di Valsabbia era ridotta in lamiere. Sui social anziano a girare le foto delle vittime, come riporta Fanpage: il più grande Natiq Salah, di 22 anni, alla guida dell’auto. Tre ventenni: il cugino di Salah, Natiq Imad, e Dennis Guerra ed El Harram Imad. Il conducente del pullman, un uomo di 58 anni, è rimasto solo lievemente ferito e profondamente scioccato.

Quando sono sopraggiunti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco è stato tutto inutile per i cinque ragazzi. Sono morti sul colpo. Non si sa per quale motivo Salah, il 22enne che guidava l’auto, abbia perso il controllo dell’auto. Si indaga per capirne i motivi. Scene strazianti quando le famiglie delle giovani vittime sono arrivate sul luogo della tragedia.