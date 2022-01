0 Facebook Il Napoli travolge la Salernitana, 4-1: 3 le vittorie consecutive e 115 i gol di Insigne Calcio Napoli 23 Gennaio 2022 17:53 Di redazione 1'

Sono 3 le vittorie consecutive in campionato del Napoli, che ha vinto nel derby campano allo stadio Maradona contro la Salernitana. La squadra avversaria era in grave emergenza per lo stop di 6 giocatori contagiati dal Covid

Gli azzurri vanno in vantaggio con Juan Jesus al 17’, poi il pareggio di Bonazzoli al 33’ per la formazione amaranto. I partenopei vanno di nuovo in vantaggio con Mertens al 45’ .

Nella ripresa immediato colpo di ginocchio di Rrahmani e secondo rigore di giornata di Insigne, che arriva al grande Diego Armando Maradona a quota 115 gol in azzurro e si porta la mano sul cuore pensando all’addio con il passaggio al Toronto.