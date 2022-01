0 Facebook Belen con Santi e Luna, Stefano a Napoli, la confessione di notte: “Forze consumate ma cuore pieno” Spettacolo 23 Gennaio 2022 15:59 Di redazione 1'

Belen Rodriguez è a Milano con i due figli: Santiago De Martino e Luna Marì. Pronta per un weekend in casa con i bambini, la showgirl argentina si divide tra giochi e coccole e attenzioni per i suoi due figli. Dei rumors che volevano un ritorno di fiamma con l’ex marito non c’è ombra. Dove è finito Stefano De Martino?

Secondo le storie Instagram pubblicate dal conduttore napoletano, sappiamo con certezza che De Martino si trova a Napoli per lavoro. Il bel presentatore si trova nel capoluogo partenopeo mentre la sua ex moglie, con la quale è stato fotografato nella notte a Milano, è in Lombardia con i bambini.

Emblematica la frase di Belen a corredo di una delle sue stories Instagram del sabato sera: “Ho le forze consumate, ma il cuore pieno di voi” con un selfie insieme ai suoi due figli: Santi nato proprio dal matrimonio con De Martino e Luna Marito nata dalla breve relazione con Antonino Spinalbese! Insomma pare proprio che i due siano single e felici!