Paura nel Napoletano, auto colpita da raffica di proiettili: una quindicina di colpi Cronaca 23 Gennaio 2022

Paura a Frattaminore, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri sono intervenuto a causa di un’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

I militari della stazione di Frattamaggiore sono intervenuti in Via Filippo Turati 20, nel comune di Frattaminore dove era stata segnalata l’esplosione dei proiettili.

Sul posto hanno rinvenuto e poi sequestrato una vettura centrata da una quindicina di colpi. Nessun ferito. Sono in corso le indagini da parte della Compagnia di Giugliano in Campania per chiarire dinamica.