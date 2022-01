0 Facebook Imbarazzo in studio a Verissimo, Silvia Toffanin ‘provoca’ Giuliana De Sio: “No, non ti rispondo” Spettacolo 22 Gennaio 2022 19:06 Di redazione 2'

Imbarazzo in studio a Verissimo durante l’intervista di Giuliana De Sio, fatta da Silvia Toffanin. La conduttrice ha infatti avuto l’attrice salernitana come ospite in studio. Le due hanno parlato di carriera e vita privata, ma la domanda imbarazzante era dietro l’angolo.

Dopo aver parlato della sua carriera la De Sio è passata a parlare della sua vita privata: “Non ho talento per queste cose, non sono portata. I miei amici dicono che sono io che non lo voglio, ma io lo voglio disperatamente. Sono dieci anni che non mi innamoro. C’è una medicina per aiutarmi? Con il tempo desideri una nicchietta, qualcosa”.

Giuliana De Sio a Verissimo

A quel punto la conduttrice sta per terminare l’intervista quando l’attrice dichiara:”Ah già è finita l’intervista? Siamo qui, fammi una domanda imbarazzante, anche perché ormai non mi sconvolge più niente”. A quel punto la Toffanin risponde: “Quando è stata l’ultima volta in cui hai fatto l’amore?”. Giuliana De Sio, sorpresa dalla domanda cerca di evadere la risposta: “No, non posso rispondere, mi vergogno. È passato davvero troppo tempo, adesso entra in gioco anche il mio pudore, no no è vero che la domanda l’hai fatta, ma non ho detto che avrei risposto. Possiamo cambiarla? Facciamo l’ultima volta che ho desiderato di fare l’amore. Tre anni fa, con un uomo che però non desiderava la stessa cosa, succedono anche queste cose nella vita”.