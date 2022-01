0 Facebook Gigi D’Alessio, successo a The Voice, il gesto di Denise per lui poco prima della nascita del figlio Spettacolo 22 Gennaio 2022 11:57 Di redazione 1'

Manca poco alla nascita del figlio di Gigi D’Alessio e Denise Esposito. Lo scorso venerdì sera è andata in onda la finale della seconda edizione di The Voice Senior e per il cantante napoletano c’era una spettatrice speciale.

A guardare Gigi D’Alessio in tv la compagna Denise Esposito, incinta al nono mese. Il cantante ha vinto come giudice di The Voice Senior 2 e da casa la sua Denise gli ha voluto fare una dedica social quando Gigi ha trionfato insieme al suo concorrente Annibale Giannarelli.

Denise ha postato due storie su Instagram: la prima in cui mostrava Gigi seduto tra i giudici sulla poltrona rossa con un emoji sotto, un cuore rosso. e la seconda quando il compagno ha vinto. Gesti di sostegno durante la finale che hanno assapora la vittoria e saranno piaciuti sicuramente a Gigi. Sotto la coppa ha taggato l’account del programma The Voice e poi il profilo ufficiale di D’Alessio.