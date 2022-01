0 Facebook Napoli, lutto in città per la morte di Ciro ‘o Pozzetto, i messaggi di dolore: “Buon viaggio non ci sono parole” Cronaca 22 Gennaio 2022 12:27 Di redazione 1'

Lutto a Napoli, nel quartiere Secondigliano, per la morte di un ragazzo molto giovane. Si è spento a 30 anni Ciro De Vincenzo, conosciuto come ‘o Pozzetto.

Lutto a Secondigliano: morto Ciro De Vincenzo

A dare la notiziala pagina “Una voce per Secondigliano” che riporta il triste annuncio: “E’ venuto a mancare un ragazzo di 30 anni nella zona del Perrone Ciro De Vincenzo, conosciuto come ‘o Pozzetto. Ci associamo al ricordo della Famiglia De Vincenzo e di quanti stanno inviando messaggi di vicinanza”.

Tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio per il giovane, ma non si conoscono le cause del decesso. Un utente scrive: “Buon viaggio, non ci sono parole”, ma in molto si uniscono al dolore della famiglia ed esprimono un pensiero per questo giorno di dolore.