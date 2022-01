0 Facebook Anna Tatangelo, nuova vita a Napoli e la confessione: “Lo faccio quattro volte a settimana” Spettacolo 22 Gennaio 2022 15:58 Di redazione 2'

Anna Tatangelo e Livio Cori sono ormai una coppia ufficiale. Fidanzati e felici insieme, i due passano il tempo tra Roma, dove abita la cantante insieme al figlio Andrea, e Napoli, città d’origine del rapper.

Spesso la cantante ama rispondere alle domande dei fan su Instagram e questa volta si è concessa anche qualche risposta molto personale che riguarda la sua vita nel capoluogo partenopeo e le sue abitudini settimanali. I fan della cantante e conduttrice le hanno chiesto quale città preferisse tra Roma e Sora. A questo punto è intervenuto il fidanzato che ha prontamente detto “Napoli”. Forse c’è in mette un progetto di convivenza all’ombra del Vesuvio? Anche Gigi D’Alessio, ex compagno della cantante, pare si sia trasferito nella città d’origine per il parto imminente della compagna, Denise Esposito.

Anna Tatangelo e Livio Cori

Al momento non lo sappiamo con certezza ma i due per vivere insieme dovranno scegliere una delle due città prima o poi. Per quanto riguarda le abitudini invece i follower della bella Anna, che ha un fisico scultoreo, le hanno chiesto quante volte a settimana si allena in palestra. Lady Tata non ha avuto dubbi nel rispondere: “Quattro volte a settimana”, e si vedono i risultati.