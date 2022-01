0 Facebook Dramma al cimitero, cade in una botola durante funerale di un parente: muore un uomo Cronaca 21 Gennaio 2022 16:34 Di redazione 1'

Un giorno doloroso si conclude in tragedia. Un uomo ha perso la vita dopo un incidente avvenuto durante un funerale di un parente. Stava camminando quando è caduto in una buca al cimitero. E’ accaduto A Bosnasco, comune in provincia di Pavia.

Cade in una botola durante un funerale, muore Roberto Cavanna

Lunedì scorso Roberto Cavanna, ex sindaco di Volpara 77enne, è deceduto a causa di un incidente avuto durante il funerale di una sua parente. Era andato al cimitero per porgere l’ultimo saluto alla sua cara scomparsa, quando è caduto in una botola aperta e non segnalata, che portava ai sotterranei. Immediato l’arrivo dei soccorsi, inizialmente non sembrava che le sue condizioni fossero così gravi, ma purtroppo è deceduto dopo qualche ora in ospedale.

Sulla vicenda la Procura di Pavia ha aperto un’inchiesta, si dovrà chiarire il motivo per il quale la botola fosse aperta e dunque stabilire eventuali responsabilità per l’incidente che ha portato alla morte dell’ex sindaco.