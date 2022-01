0 Facebook Lutto a Napoli, addio a padre Umberto: era il cappellano del Cardarelli È morto il cappellano del Cardarelli. Lutto per l'intera comunità di fedeli napoletani e per quella ospedaliera. Dava conforto a tutti Cronaca 21 Gennaio 2022 17:13 Di redazione 2'

Due comunità in lutto, quella di Mugnano e quella dell’ospedale Cardarelli di Napoli. È infatti deceduto don Umberto cappellano del nosocomio campano e sacerdote della parrocchia di Sant’Alfonso e San Luigi.

È morto il cappellano del Cardarelli

“Ci ha lasciato don Umberto, storico cappellano dell’ospedale Cardarelli e sacerdote della parrocchia di Sant’Alfonso e San Luigi di Mugnano. Una scomparsa che ci addolora come comunità mugnanese. È stato un riferimento per anni al Cardarelli, dove ha avuto una parola di conforto per tanti malati e operatori sanitari. Come ha fatto anche a Mugnano in parrocchia con don Andrea in questi lunghi 60 anni di sacerdozio che avrebbe festeggiato tra qualche mese. Che la terra ti sia lieve, don Umberto“, ha scritto Giovanni Porcelli.

È morto il cappellano del Cardarelli: i messaggi d’affetto

“La comunità di Mugnano esprime il più profondo sconforto per la scomparsa di Don Umberto della parrocchia di San Luigi e Sant’Alfonso. La notizia della sua morte ci ha lasciati increduli e addolorati ed esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità ecclesiastica e parrocchiale. Il nostro pensiero e ricordo va agli anni in cui il buon Don Umberto è sempre stato vicino ai fedeli e ha avvicinato tanti giovani ai valori cristiani. Riposi in pace“, è stato scritto sul gruppo Facebook ‘Sei di Mugnano se in the world‘.