0 Facebook Incidente sulla Variante, muore un ragazzo di 17 anni: identificata la vittima Cronaca 21 Gennaio 2022 11:00 Di redazione 1'

Un drammatico incidente è avvenuto questa notte sulla Variante di Aversa, in provincia di Caserta. Lo scooter sul quale viaggiava il ragazzino si è scontrato contro un’automobile guidata da un altro ragazzo.

Il 17enne di Frignano, come riporta Edizione Caserta, è rimasto vittima dello scontro mentre il ragazzo che guidava l’auto ne è uscito illeso. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Incidente sulla Variante, muore un ragazzo di 17 anni

La salma della vittima è stata condotta per un esame autoptico presso l’ospedale di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Sul luogo dello schianto sono giunti anche polizia stradale e carabinieri che stanno indagando sulla dinamica dello schianto.