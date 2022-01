0 Facebook È morto Antonio, storico dipendente di Castel Sant’Elmo: il post su Facebook È morto Antonio di Castel Sant'Elmo. Le parole pubblicate su Facebook dai colleghi. Era un simbolo dello storico monumento Cronaca 21 Gennaio 2022 09:31 Di redazione 1'

Una brava persona, sempre gentile e disponibile. Un grande lavoratore che entrava nel cuore non solo dei colleghi ma anche dei visitatori. Il Vomero è in lutto per la scomparsa di Antonio, storico dipendente di Castel Sant’Elmo.

Caro Antonio, la tua scomparsa improvvisa ci ha sconvolto e ci addolora profondamente. Ci mancherai, ci mancherà il tuo saluto garbato la mattina, sempre accompagnato dal sorriso, la tua grande disponibilità e la gentilezza nei modi e nello sguardo.

Vogliamo salutarti con il panorama dal Castello dove per tanti anni hai lavorato, certi che da lassù godrai una vista migliore e continuerai a sorriderci ancora. La direttrice regionale Musei Campania, Marta Ragozzino, e la direttrice di Castel Sant’Elmo, Anna Maria Romano, insieme al personale tutto si stringono con affetto intorno alla famiglia del caro collega Antonio.