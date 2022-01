0 Facebook Trema la Calabria, scossa di 4.3: evacuate scuole e uffici dopo il terremoto Terremoto in Calabria. Il tremore ha spaventato la popolazione che l'ha avvertito. Per fortuna non ci sono stati danni. La rilevazione dell'Ingv Cronaca 20 Gennaio 2022 13:05 Di redazione 1'

Una scossa di terremoto forte e chiara c’è stata sulla costa calabra sud occidentale che è stata avvertita dalla popolazione. Coinvolte le città di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha rilevato una magnitudo di 4.3.

Terremoto in Calabria

La profondità della scossa è stata di 10 chilometri. Il terremoto in Calabria non ha per fortuna provocato danni ma ha comunque fatto scattare l’allarme. Evacuati, infatti, scuole e uffici. “Abbiamo avuto molta paura, ha tremato tutto“.

Terremoto in Calabria: la rilevazione dell’Ingv

Un terremoto di magnitudo Mw 4.3 è avvenuto nella zona: Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria), il

20-01-2022 09:19:57 (UTC) 3 ore, 35 minuti fa

20-01-2022 10:19:57 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.818, 16.065 ad una profondità di 10 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.