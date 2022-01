0 Facebook Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, il retroscena sulla separazione con Tommaso Trussardi Spettacolo 20 Gennaio 2022 15:51 Di redazione 2'

Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi si sono detti addio. Lui vive a Bergamo mentre la conduttrice è a Milano, alle prese con la nuova vita da separati. Dopo aver ufficializzato la notizia però emergono i retroscena de doloroso addio avvenuto dopo 10 anni d’amore e due bambine, Celeste e Sole di 8 e 6 anni.

Il settimanale Oggi puntualizza sulla crisi tra i due che durerebbe da ben due anni. Tommaso è tornato a vivere a Bergamo, città d’origine della famiglia Trussardi mentre Michelle è rimasta a Milano e, sempre come racconta il settimanale, sarebbe stata vista in giro per la città con occhi tristi.

Michelle Hunziker, Tommaso Trussardi ed Eros Ramazzotti

Per discrezione Michelle avrebbe tenuto nascosto il suo legame con Eros Ramazzotti. Un rapporto che, a parte i primi anni, sarebbe resistito al divorzio diventato ottimo con il passare degli anni. Michelle infatti non avrebbe mai diffuso foto in compagnia dell’ex marito, ma si è fatta vedere con lui sui social solo un mese fa. Prova che con la crisi in corso certi accordi con il marito non fossero più necessari. Il segno della fine del matrimonio in realtà era evidente. Michelle aveva tagliato la sua chioma bionda e tolto sia la fede che l0anello con rubino regalato dal marito. Insomma separati, ma uniti per il bene delle figlie.