Davide Devenuto, la rivelazione sul mancato matrimonio: “Perché non sposo più Serena Rossi”

Dopo l’annuncio di Serena Rossi sul matrimonio saltato, è Davide Devenuto a parlare della fine del matrimonio tra lui e la compagna. L’attrice napoletana aveva parlato delle nozze proprio in merito alla fiction che la sta vedendo nuovamente protagonista su Rai Uno, La Sposa. Secondo quanto dichiarato dalla partenopea non si era più organizzato nulla.

Il compagno, conosciuto sul set di Un Posto al Sole, con il quale ha già un figlio, ha dichiarato al settimanale Intimità:

“Mi troverei a disagio indossando l’abito da matrimonio! Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo pensato davvero, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più riparlato seriamente. Tanto più che sarebbe difficile anche pianificarlo incastrandolo tra tutti gli impegni di Serena”.