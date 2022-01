0 Facebook Scintille tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, la lite: “Sei piccola, piccola, piccola” Spettacolo 20 Gennaio 2022 16:24 Di redazione 2'

Che tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non corra buon sangue è ormai cosa nota. Ma le due opinioniste sembrano essere arrivate ai ferri corti. Se al Grande Fratello Vip si lanciano frecciatine di ogni genere, accade lo stesso attraverso i social o interviste sui vari tabloid di gossip. E proprio le ultime parole della Bruganelli su Chi non sono piaciute alla sua collega, che le ha subito risposto con un attacco attraverso le sue storie Instagram.

Sonia Bruganelli critica Adriana Volpe

“Già che ci siamo: vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore, col quale litigavamo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena (…)“ , queste le parole della moglie di Paolo Bonolis sulla Volpe.

Non è tardato ad arrivare il contro attacco di Adriana Volpe, che ha scritto un lungo post di risposta alla Bruganelli: “Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola piccola piccola… E non mi riferisco ovviamente né all’età né all’altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi“. Insomma per come si stanno scaldando gli animi tra le due, ne vedremo sicuramente delle belle.