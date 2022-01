0 Facebook Lite tra fidanzati al telefono degenera nel Napoletano: “Vengo lì e te la faccio pagare” Cronaca 19 Gennaio 2022 16:24 Di redazione 1'

Litiga con la fidanzata e la minaccia con una pistola. A Nola i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato per detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizioni un 38enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Lite tra fidanzati degenera a Nola

Il 112 era stato allertato da una donna che aveva chiesto aiuto. Aveva litigato al telefono con il suo ex compagno. L’uomo le aveva giurato che gliel’avrebbe fatta pagare e che sarebbe andato da lei. Tempestivo e forse provvidenziale l’intervento della gazzella dell’Arma. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, in via Monti, hanno trovato i 2 che litigavano e gli animi erano agitati. Il 38enne è stato immediatamente perquisito. Nella sua utilitaria è stata trovata una pistola marca beretta calibro 22. L’arma – con 8 cartucce nel caricatore – era sul sedile lato passeggero a portata di mano.

L’uomo è stato arrestato ed ora è in attesa di giudizio. La Beretta è stata sequestrata, sarà sottoposta ad accertamenti per verificarne la provenienza ed il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altro reati.