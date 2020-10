0 Facebook Il dramma di Raoul Bova: “Mamma è morta così ma non lo dicono” Spettacolo 25 Ottobre 2020 12:57 Di redazione 1'

un Raoul Bova senza veli a Canale 5 ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L’attore ha raccontato il lutto che lo ha travolto quando è scomparsa la mamma. Ancora oggi non è chiaro cosa abbia causato il decesso della donna.

“Mia madre forse è morta di Covid, ma non lo dicono. Era all’inizio del Covid, è andata in ospedale per una cosa, ma non si è capito molto bene. Potrebbe essere morta di Covid, nessuno lo sa… Hanno fatto un intervento, ma non hanno mai specificato chiaramente le cause della morte di mia madre.

Ho ceduto completamente anche fisicamente, mi sono rotto una gamba, però poi ci siamo risollevati. Le mie tre donne insieme ai miei figli mi hanno aiutato a togliermi i chili di troppo, le zavorre e quindi i problemi, e adesso sono più sereno“.