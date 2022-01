0 Facebook Incidente mortale in autostrada, la vittima è un operaio di Frattamaggiore. Grave il collega Incidente mortale in autostrada. Una vittima e un ferito grave, entrambi sono operai. La persona deceduta è originaria della Campania Cronaca 19 Gennaio 2022 18:17 Di redazione 2'

Un operaio morto ed un collega in gravi condizioni dopo che il furgone sul quale viaggiavano si è scontrato con un tir. Il drammatico incidente stradale si è verificato in mattinata al chilometro 632 dell’A1 Roma-Napoli nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano in direzione sud.

L’esatta dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale ma sembrerebbe che il furgone abbia tamponato il mezzo pesante. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima che viaggiava come passeggero e la zona di residenza. Il conducente del furgone è stato ricoverato in codice rosso al ‘Fabrizio Spaziani‘ di Frosinone.

È stata identificata la vittima del tamponamento avvenuto questa mattina lungo la corsia sud dell’A1 nel tratto compreso tra i caselli di Frosinone e Ceprano. A perdere la vita un operaio di 5o anni residente a Frattamaggiore in provincia di Napoli e dipendente di una ditta di manutenzione.

L’uomo viaggiava come passeggero a bordo di un furgone condotto da un collega che è rimasto gravemente ferito. Il tamponamento è avvenuto al chilometro 632 contro un Tir in coda a causa di rallentamenti per la presenza di un cantiere. Inutile ogni soccorso, l’operaio è deceduto sul colpo. L’altro operaio è stato invece trasferito in codice rosso al ‘Fabrizio Spaziani‘ di Frosinone. La dinamica è stata ricostruita dagli agenti della Polizia Stradale di Frosinone.