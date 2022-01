0 Facebook Dolore per Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Devo raccontare la mia sofferenza, quello che mi ha fatto” Spettacolo 18 Gennaio 2022 22:12 Di redazione 2'

Entrata nella casa del Grande Fratello Vip Delia Duran ha preso una decisione. Dopo un confronto in diretta fra Delia e Soleil Sorge, la modella venezuelana ha detto di volere un confronto con il marito Alex Belli.

Oggi parlando con gli altri inquilini della casa ha dichiarato: “Mi prende per il c***o, io lo lascio”. Mentre la donna ha fatto ben capire che fuori dalla casa più spiata d’Italia lei e il marito hanno un rapporto aperto, Soleil si mostra sempre più distante da questa storia.

La dichiarazione di Delia Duran al Grande Fratello Vip

Intanto i dubbi sull’entrata di Delia nella casa ci sono da parte di tutti infatti Barù dichiara:

“Te entrando qui dentro, ovviamente è un lavoro, te che cercavi? Cosa vuoi raccontare di te stessa? Vuoi raccontare qualcosa o cercavi uno scandalo, volevi aggiungere notorietà al tuo personaggio? Perché anche quello funziona benissimo, sei entrata perfettamente”. Delia risponde: “Sarebbe stupido che io sono qui perché ho bisogno di visibilità. Ho un mio lavoro, però anche questo è un lavoro, io sono qui per raccontare”. “Io sono stata fraintesa, magari fuori io sono passata per la cornuta, per quella che accettava tutto, per quella che non aveva dignità, che non era mai capita, non è questo, perché io sono qui anche per raccontare la mia sofferenza che c’è stata in quel momento, io non sono stata capita e questo ci sta. Però non è soltanto il fatto che devo raccontare il rapporto con Alex”.

Chi vivrà vedrà!