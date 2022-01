0 Facebook Quarto piange Luigi Tesoro, giovane di 36 anni: “Un ragazzo pieno di vita” Cronaca 17 Gennaio 2022 21:01 Di redazione 1'

Una notizia dolorosa ha sconvolto la comunità di Quarto, una scomparsa prematura che si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio. Una giovane vita spezzata troppo presto. Luigi Tesoro è deceduto a soli 36 anni nella giornata di domenica.

L’addio a Luigi Tesoro

Non si conoscono le cause del decesso, se si sia trattato di un malore improvviso o se il 36enne combattesse contro un brutto male. I funerali di Luigi Tesoro si sono tenuti questo lunedì pomeriggio presso la chiesa di S. Antonio nel Cuore Immacolato di Maria a Pisani. Tante le persone accorse, nel rispetto delle normative anti-Covid, per salutare un ragazzo ricordato da tutti come pieno di vita ed energia.

“Non ci posso ancora credere che sei volato via così presto. Luigi tesoro ..abbiamo passato un infanzia bellissima. Mi hai scioccato. Tvb fratm dai tanta forza alla tua famiglia”, queste e tante altre le parole in ricordo di Luigi.