Il Napoli batte il Bologna con una doppietta di Lozano, Spalletti porta a casa 46 punti Calcio Napoli 17 Gennaio 2022

Dopo l’1-0 alla Sampdoria, il Napoli vince 2-0 al Dall’Ara e condanna il Bologna alla terza sconfitta interna consecutiva, come non accadeva dal marzo 2017 con Donadoni in panchina. La doppietta del ritrovato Lozano permette a Spalletti di portarsi a 46 punti in classifica e di guardare con ottimismo al futuro. Finalmente inizia a svuotarsi l’infermeria in casa azzurra.

Il Napoli batte il Bologna al Dall’Ara

Inizio di gara tutto a favore dei partenopei, che al 6′ creano la prima palla gol sull’asse Fabian-Lozano, con il messicano murato provvidenzialmente da Skorupski. Al 20′ sara’ lo stesso Lozano a realizzare il vantaggio azzurro con un tocco di mancino all’angolino, stavolta dopo un cross basso da sinistra di Elmas. Nel finale di primo tempo il Napoli va anche ad un passo dal raddoppio, colpendo un palo incredibile con Fabian Ruiz.

Alla squadra di Spalletti, pero’, bastano neanche due minuti dall’inizio della ripresa per trovare il 2-0, ancora una volta con Lozano che riceve da Fabian e deposita in rete da due passi. Nel finale i partenopei avrebbero la chance per chiuderla con Osimhen, mentre sull’altro fronte il Bologna va ad un passo dal riaprirla con una punizione di Svanberg che si stampa sul palo.

Nel finale c’è spazio anche per una chance di Osimhen che si trascina dietro tutta la difesa rossoblù ma è impreciso al momento del tiro. Ma anche per il gioiello su punizione di Svanberg che però deve arrendersi al palo. Alla fine, dopo 4′ di recupero, il risultato non cambia.