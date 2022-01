0 Facebook Morta Vanessa Bruno, l’influencer campana trovata senza vita sul divano di un amico Cronaca 17 Gennaio 2022 11:43 Di redazione 1'

E’ lutto a Caserta per la morte di Vanessa Bruno. L’influencer campana è stata trovata senza vita a casa di un amico a Vicenza. A quanto pare il ragazzo la ospitava.

Morta Vanessa Bruno: lutto ad Alvignano

Secondo quanti riportato da Il Giornale di Vicenza, il giovane che ospitava Vanessa, una ragazza italo-brasiliana cresciuta ad Alvignano, in provincia di Caserta, ha avvisato i soccorsi solo dopo qualche ora perché pensava che la 23enne stesse dormendo.

I sanitari del Suem 118 sono così intervenuti, ma non hanno potuto fare niente. Sul corpo della ragazza non c’era alcuna ferita, ma la Procura vicentina ha aperto un’inchiesta per la morte improvvisa della ragazza. Il pubblico ministero, Alessandro Block, ha incaricato i medici di effettuare l’autopsia e svolgere analisi tossicologiche. Non ci sono indagato per la vicenda avvenuta lo scorso 8 gennaio ma emersa alle cronache solo nelle ultime ore. La morte della giovane ha sconvolto amici e parenti,