Red Canzian dei Pooh finisce in ospedale, è in Terapia Intensiva: “La situazione è complicata, ma al momento è fuori pericolo”

Red Canzian, storico bassista dei Pooh, è stato ricoverato in ospedale ed è In Terapia Intensiva. L’artista trevigiano ha una serie infezione al cuore pertanto è in cura presso il Ca’ Foncello.

Red Canzian dei Pooh in Terapia intensiva: le condizioni

Secondo i quotidiani locali, l’artista sarebbe al momento fuori pericolo, ma la situazione è complicata, Canzian ha saltato la prima del suo spettacolo Canova Oper aPol al Metopolitano di San Donà e non sarà presente nemmeno alle tappe di Venezia al teatro Malibran.

Tantissimi i messaggi di solidarietà per il bassista. “Forza Red, riprenditi in fretta. Ti aspettiamo per festeggiare con ‘Casanova Opera Pop’, perché il tuo posto è lì: nel cuore della musica e della gente”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, rivolge i suoi “più affettuosi auguri di pronta guarigione” a Red Canzian. “Il fatto che abbia lui stesso voluto dare la notizia diffondendo un video in qualche modo ci tranquillizza sulle sue attuali condizioni di salute. Ti aspettiamo a braccia aperte a deliziare la gente con la tua arte e con il tuo essere una bella persona, anche oltre la straordinaria bravura”.