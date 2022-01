0 Facebook Antonio Barbiero è tornato a casa, rientra l’allarme sull’imprenditore scomparso da venerdì Cronaca 17 Gennaio 2022 11:51 Di redazione 1'

E’ stato il sindaco di Caiazzo a comunicare che Antonio Barbiero è tornato a casa. L’imprenditore era scomparso dalla giornata di venerdì, dopo che il Consiglio di Stato aveva annullato un’autorizzazione che il Comune aveva rilasciato alla sua società per la realizzazione di un supermercato.

Ritrovato Antonio Barbiero

Un’autorizzazione che era stato lo stesso Barbiero a richiedere e il Tar aveva rifiutato dopo la richiesta di un imprenditore concorrente. L’imprenditore quel giorno è uscito di casa, aveva detto alla sua famiglia che sarebbe andato a chiudere i cancelli dell’attività che avrebbero dovuto aprire, ma non era più rientrato. Adesso il sindaco, Stefano Giaquinto ha comunicato che è tornato a casa.

La famiglia non aveva avuto più sue notizie, Barbiero non aveva con se il cellulare. Immediate le ricerche, erano stati utilizzati anche degli elicotteri per rintracciare il fuori strada con il quale l’imprenditore si era allontanato. Stamattina è arrivata finalmente la notizia: “Antonio è tornato a casa”, queste le parole del primo cittadino accolte con entusiasmo dalla comunità.