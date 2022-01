0 Facebook Fabrizio Corona fa chiarezza e svela cosa gli piace: “Ragazzi ve lo dico, mi piace questa cosa” Spettacolo 17 Gennaio 2022 13:53 Di redazione 2'

Fabrizio Corona smentisce qualsiasi voce sulla sua sua omosessualità e spiega nel dettaglio quali sono i suoi gusti. Dopo la rivelazione al Grande Fratello Vip di Giacomo Urtis, l’ex re dei paparazzi ha prima dato una riposta ironica per poi fare precisazioni sulla sua vita.

L’ex re dei paparazzi già in passato era stato definito omosessuale per via della presunta frequentazione con Lele Mora, l’ex agente dei vip e all’epoca disse: “Ma ogni giorno lui ne dice una, ogni mese ne tira fuori una diversa lui. Io bisessuale? Ma se lo fossi stato sarei andato un uomo più carino”.

Fabrizio Corona fa chiarezza e svela cosa gli piace

Giacomo Urtis nel dettaglio aveva detto: “Lui non ne ha mai fatto mistero. Secondo te vivevo in Sardegna, non conoscevo nessuno, secondo te chi mi ha presentato il mondo? Vedevo il braccio tatuato, mi giro e vedo sta cosa d’oro. Ci presentiamo e lui mi dice: devi venire a vivere con me”. Dopo questa rivelazione l’ex re dei paparazzi ha prima confessato che Urtis è il suo grande amore segreto e unico e poi ha pubblicato una seconda storia su Instagram in cui rivela: “Ragazzi mi piace la figa.. soprattutto pelosa così è chiaro?!”.