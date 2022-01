0 Facebook Fabrizio Corona al centro del gossip al Grande Fratello Vip: “A letto con lui e la moglie guardava” Spettacolo 13 Gennaio 2022 14:23 Di redazione 2'

Fabrizio Corona finisce al centro di gossip suo malgrado in quanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip qualcuno ha fatto il suo nome e l’ha coinvolto addirittura in una storia di menage a trois.

Fabrizio Corona, Giacomo Urtis parla dell’omosessualità dell’ex re dei paparazzi

“Io a letto con lui la moglie guardava, poi io guardavo loro“, queste sono le dichiarazioni di Giacomo Urtis nella casa più spiata d’Italia. Durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, il chirurgo plastico ha spifferato dettagli inediti su una sua relazione con un personaggio noto nel mondo dello spettacolo.

Tutti gli indizi porta all’ex re dei paparazzi e lì la concorrente Sophie Codegoni, che ha condiviso eventi e forse qualcosina in più con Corona, stenta a credere a quanto sentito. “Lui non ne ha mai fatto mistero”, assicura Urtis. “Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere Fa…”. Infine la ragazza ripensandoci confessa: “Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…”.