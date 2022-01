0 Facebook Fabrizio Corona risponde a Urtis sull’omosessualità: “Era un segreto, il mio grande amore” Spettacolo 13 Gennaio 2022 21:21 Di redazione 2'

Fabrizio Corona, dopo le dichiarazioni di Giacomo Urtis all’interno del Grande Fratello Vip, risponde con una storia su Instagram. L’ex re dei paparazzi è stato praticamente definitio omosessuale nonché avrebbe fatto parte di un ménage a trois con Urtis e Nina Moric. Il concorrente ha raccontato dell’episodio a Sophie Codegoni, che né rimasta senza parole.

“Io a letto con lui e la moglie guardava, poi io guardavo loro due”, ha detto il chirurgo plastico riferendosi all’ex moglie di Corona ovvero Nina Moric. A distanza di poche ore Fabrizio con una foto va confermare la storia. Su Instagram pubblica una foto in cui è abbracciato a Urtis e scrive: “Amore mio… grande unico e solo, era un nostro segreto… dai!”. Un tono ironico che lascia presagire che non ci sia nulla di vero. Sarà stato Corona stesso a suggerire questa mossa al concorrente? Dal momento che Urtis è un cliente dell’agenzia dell’ex re dei paparazzi?

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

Nello specifico Urtis ha rivelato: “Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui… Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tutuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto ‘Piacere Giacomo’, e lui ‘Piacere Fa…”. “Lui dice sempre di adorarti infatti!”, ha commentato scioccata Sophie, che con Corona ha partecipato a feste ed eventi a Milano e avrebbe avuto anche un flirt con lui. “Quando venivi a cena lì infatti vedevo che vi baciavate, ma sai noi ci salutiamo tutti baciandoci in bocca, non pensavo…”.