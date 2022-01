0 Facebook Luca Sepe ancora positivo, l’affondo dall’ospedale contro Maria De Filippi: “C’è posta per te non mi piace” La diretta su Instagram di Luca Sepe, l'annuncio sulle sue condizioni ("Sto bene ma positivo") e il messaggio per 'C'e posta per te' Spettacolo 16 Gennaio 2022 13:18 Di redazione 1'

Luca Sepe ha pubblicato altre storie mentre è ancora ricoverato per covid presso l’ospedale del Mare di Napoli. All’interno del video il cantante ha annunciato ai suoi fan di stare bene ma di essere risultato ancora positivo.

Luca Sepe e Maria De Filippi

Poi c’è stato un altro aspetto che ha incuriosito gli utenti dei social. Una piccola ‘frecciatina’ a Maria De Filippi e alla sua trasmissione del sabato, in onda su Canale5, ‘C’e posta per te‘. Il musicista l’ha guardata proprio perché costretto nel nosocomio.

Luca Sepe e Maria De Filippi: ancora positivo

“Devo dire la verità non avevo mai visto ‘C’è posta per te’. Anche perché il sabato sera di solito sono impegnato per lavoro o esco. È una trasmissione che non mi è piaciuta però non volevo essere vittima dei pregiudizi“.