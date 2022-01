0 Facebook Il dramma di Francesco Chiofalo, torna l’incubo: “Di nuovo in ospedale per operarmi” Francesco Chiofalo. A rivelarlo lui stesso sui propri profili social. Da poco aveva superato la battaglia contro un brutto male News 16 Gennaio 2022 21:50 Di redazione 1'

Torna l’incubo malattia per il giovane Francesco Chiofalo. È nota alle cronache la sua recente lotta contro un tumore benigno al cervello per il quale ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

“Ho fatto una risonanza per controllo come faccio sempre, e sto bene. Unica cosa che la risonanza vede che nel condotto nasale che poi va nello zigomo e poi verso la gola vede una palla nera“, ha raccontato Chiofalo.

Francesco Chiofalo: il racconto

“Prima non c’era perchè lo scorso anno ho rifatto il naso e dalle lastre non usciva nulla: ieri sono andato dall’otorino per capire meglio e bisognerà fare una biopsia. Questa palla a prescindere da cosa è ostruisce la respirazione quindi va levata. Faremo un operazione in tempi brevi“.

“Non la vivo bene avendo già io subito un intervento di questo tipo 3 anni fa. Ma nel caso in cui fosse sarebbe proprio una sfiga“, ha concluso l’ex concorrente del reality show Temptation Island.