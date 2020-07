0 Facebook Francesco Chiofalo e la lotta contro il tumore, la fidanzata terrorizzata: “Ho paura” Il dramma del giovane e della fidanzata Antonella Fiordelise, entrambi in passato protagonisti di Temptation Island Spettacolo 14 Luglio 2020 12:49 Di redazione 1'

È stata l’intervista che Antonella Fiordelisi ha rilasciato a DiPiù a far scattare l’allarme. L’attenzione è tutta sulle condizioni di salute di Francesco Chiofalo. La coppia è stata protagonista in passato del reality Temptation Island.

Il giovane sta conducendo una lotta contro il tumore al cervello per il quale Chiofalo ha subito un’operazione chirurgica. “Non vuoi più fare i controlli e non segui le terapie che danno i dottori. Io accetterò di vivere con te solo se prometti di non trascurare la tua salute. Su questo non transigo“, ha detto la Fiordelisi.

Che ha anche affermato: “Devi smettere di fumare. Il fumo fa male alla tua salute, anche tenendo conto del tumore che hai avuto, e il fumo passivo fa male anche a me“.