Carmine e Francesco a 'C'è posta per te', i due fratelli di Scafati hanno commosso tutti Carmine e Francesco a 'C'è posta per te'. I due fratelli campani con la loro storia hanno commosso tutti, compresi i vip ospiti della trasmissione

Hanno commosso tutti, compresi i vip ospiti in studio. Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Rudy Zerbi e Teo Mammucari che ha raccontato anche suo aneddoto privato. Addirittura il trio di famosi ha voluto fare un regalo ai due fratelli.

Carmine e Francesco a ‘C’è posta per te’

Protagonisti a ‘C’è posta per te‘, show targato Mediaset in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, due giovani di Scafati (località campana in provincia di Salerno): Carmine e Francesco.

Carmine e Francesco a ‘C’è posta per te’: la lettera e le reazioni dei fratelli

“Tu non lo sai perché io non te l’ho mai detto. Quando mamma e papà se ne sono andati e siamo rimasti soli io e te, sei stata l’unica persona che ho avuto sempre al mio fianco, la persona su cui ho sempre potuto contare. Oggi più che mai voglio dirti che ti potrai sempre contare su di me perché sei la persona più importante della mia vita“, ha detto Carmine.

Questa parte della lettera scritta da quest’ultimo al fratello Francesco: “Ci sei tu a farmi da bussola, ti voglio descrivere il senso della mia riconoscenza per me. Da quando siamo rimasti orfani, hai tutelato il mio equilibrio e hai vegliato sulla mia fragilità. Sono anni oramai che la mia vita è legata indissolubilmente alla tua e nulla mi fa più paura. Ho perso tanto ma non ho perso tutto. Ho te che sei il migliore dei fratelli“.