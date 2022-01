0 Facebook Agguato a Napoli, colpito dai killer il pusher de ‘La Sposa’: “Non era una rapina” Agguato a Napoli. La vittima ha detto di essere stato vittima di un tentativo di rapina. I dubbi degli inquirenti. Indagano i carabinieri Cronaca 16 Gennaio 2022 16:04 Di redazione 2'

È stato ferito ieri sera intorno alle 23 in via salita Concordia. Si chiama Ciro De Crescenzo ed h 40 anni. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato vittima di un tentativo di rapina e che i ladri avessero esploso dei colpi d’arma da fuoco dopo una sua reazione. Ma, come riportato da Il Mattino, gli inquirenti stanno inseguendo un’altra pista: quella dell’agguato.

Agguato a Napoli

Ieri verso le 23 i Carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti – allertati dal personale sanitario – presso l’ospedale vecchio pellegrini. Poco prima un 39enne già noto alle forze dell’ordine si era recato autonomamente presso il pronto soccorso perché ferito alla gamba destra da un colpo d’arma da fuoco.

L’uomo ha riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi della sua abitazione nel quartiere Montecalvario. Il 39enne è stato dimesso e giudicato guaribile in 25 giorni. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per accertare l’esatta dinamica dell’evento.

Agguato a Napoli: chi è la vittima

De Crescenzo è imparentato con chi gestisce una delle piazze di spaccio più famose e remunerative di Napoli: la Sposa dei Quartieri Spagnoli. La vittima del raid armato ha dei precedenti, proprio per rapina, in particolare quella di orologi. Colpi che il 40enne ha commesso anche fuori dal capoluogo campano.