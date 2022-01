0 Facebook Benevento,16enne perde la vita vicino lo stadio dopo lo schianto in scooter 16enne muore a causa di un incidente. La giovane vittima era in sella al proprio scooter insieme ad un amico 15enne rimasto ferito Cronaca 16 Gennaio 2022 15:37 Di redazione 1'

Un sedicenne di Benevento, che viaggiava a bordo di uno scooter con un suo coetaneo, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto durante la notte nei pressi dello stadio “Vigorito“. La giovane vittima, per cause ancora in corso di accertamento, è caduta rovinosamente a terra durante la marcia dello scooter.

Inutili i soccorsi per il sedicenne. Feriti lievi invece per il passeggero di 15 anni.