È morta Annarita Celentano, giovane madre che lascia due figli È morta Annarita Celentano. La donna originaria della provincia di Caserta è deceduta in ospedale a Modena, città dove viveva Cronaca 16 Gennaio 2022

Lacrime per due comunità, una a Nord e una in Campania. È infatti deceduta Annarita Celentano figlia di Vitulazio, località in provincia di Caserta che però viveva a Modena dove era ricoverata in ospedale.

È morta Annarita Celentano

Proprio nel nosocomio della città emiliana, la madre 40enne che ha lasciato due figli, ha perso la vita. Sono tantissimi i messaggi di affetto e cordoglio per lei. Come riportato da Il Meridiano, di seguito le parole di un’amica.

È morta Annarita Celentano: i messaggi d’affetto

“La morte è sempre qualcosa che travolge, arriva all’improvviso, spezza vite troppo spesso di belle anime, ma la morte di una giovane donna nel fiore degli anni, mamma di due splendidi figli è qualcosa difficile da accettare! oggi la morte ha spezzato un’anima meravigliosa, Annarita Celentano, avevi solo 40 anni, eravamo coetanee, eh si compagne di scuola così si dice. In questi momenti tornano alla mente tanti ricordi, anche le tante questioni che a scuola io e te abbiamo fatto, e così gli occhi si fanno lucidi, il cuore batte forte e tanti sentimenti mi travolgono.

Non so se essere triste, avvilita, incredula o semplicemente incazzata con la vita…ho tanti ricordi di te, della nostra classe delle ore interminabili con la prof di filosofia, ma più di tutto ricordo il tuo sorriso e la tua energia e il tuo carattere tosto…oggi noi tutte della VP/D del Liceo pedagogico di Capua S.Pizzi, ci siamo ritrovate smarrite e incredule ad apprendere la notizia della tua scomparsa.

Non importa quanti anni siano trascorsi, ci seguivamo su Fb ma la vita ci ha un po’ tutte portate lontane, però si sa gli anni del liceo non si dimenticano mai e noi mai ti dimenticheremo. Un pezzetto dei nostri anni felici e spensierati è volato via con te! Ti vogliamo bene, che il tuo sorriso possa illuminare anche lassù. ciao Annarita Celentano“.