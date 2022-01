0 Facebook Napoli, dipendente Asia beccato mentre fa shopping in servizio: “Scusate stavo staccando” Dipendente Asia fa shopping. Il filmato pubblicato sulla pagina Facebook del Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli Cronaca 14 Gennaio 2022 16:21 Di redazione 1'

Ha fatto discutere un video pubblicato su Facebook dal Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Il filmato, postato sulla pagina del politico e blogger, ha mostrato un dipendente Asia finito al centro delle polemiche.

Dipendente Asia fa shopping

Nello specifico, l’uomo è stato beccato mentre ha fatto shopping durante le ore di servizio. “Ho finito il turno e ho fatto un servizio“, queste le parole del conducente del camioncino. “Ma lei non può fermare il furgone per strada mentre svolge pubblico servizio per fare i fatti suoi“, ha risposto Borrelli.

Dipendente Asia fa shopping: il video pubblicato dal Consigliere Borrelli

“Durante un sopralluogo a Piazza Santa Maria La Scala sulla situazione rifiuti, abbiamo ‘beccato’ un dipendente #Asia che era andato fare compere durante l’orario di servizio lasciando il veicolo aziendale parcheggiato nel bel mezzo della strada davanti ai cassonetti per la raccolta rifiuti. Abbiamo fatto segnalazione all’azienda“.