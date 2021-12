0 Facebook Ritrovato pizzaiolo scomparso in Ecuador, cosa è successo a Daniele Gagliotta Cronaca 31 Dicembre 2021 16:42 Di redazione 1'

A quanto pare sarebbe stato ritrovato Daniele Gagliotta, il pizzaiolo napoletano scomparso in Ecuador. Secondo quanto appreso da VocediNapoli.it il ragazzo sarebbe stato ritrovato, ma non si hanno notizie certe e dettagli in merito alla notizia.

Ritrovato Daniele Gagliotta

Il 29enne era scomparso dalla città di Guayaquil dopo aver mandato un messaggio alla mamma e alla compagna mandando in apprensione il quartiere di Materdei di Napoli. Daniele era volato oltreoceano per trovare fortuna. Sposato e con due figlie, una di pochi mesi.

A 15 anni era stato in carcere per un errore di gioventù. A salvarlo, come lui stesso ha raccontato e riporta il Roma, il maestro Errico Porzio: “Stare lì mi a fatto riflettere, mi ha cambiato la vita. Ricordo che facevo varie attività, corsi di pizza. Un giorno venne il maestro Errico Porzio a dedicare del suo tempo a noi ragazzi, quelli scelti per il buon comportamento. Con lui creai un bel rapporto e mi aiutò ad uscire e continuare questo lavoro. La mattina andavo a scuola e la sera rientravo in carcere”.