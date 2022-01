0 Facebook Nino D’Angelo, ricorda il suo dramma durante il lockdown: “Fondamentale, mi sono ripreso solo grazie alla fede” Spettacolo 14 Gennaio 2022 10:32 Di redazione 2'

Momenti difficili per Nino D’Angelo, come per tutti gli italiani, durante il periodo di lockdown quando il Covid ha colpito in maniera indistinta tutti e con forza. Il poeta che non sa cantare, nel suo libro che porta proprio questo nome, ha voluto fare una riflessione anche sulla nostra epoca che ha risentito fortemente di quei momenti bui.

Nino D’Angelo, ricorda il suo dramma, anche lui colpito dal Covid

Il cantautore partenopeo è stato colpito recentemente dal Covid e per fortuna ne è uscito indenne anche, come ha spesso ribadito, grazie al vaccino. Ai suoi fan ha voluto ricordare nel suo libro “Il poeta che non sa parlare”: