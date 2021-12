0 Facebook Ilary Blasi risponde a Fabrizio Corona: “Gli mandavo le foto nuda? La verità è che si è innamorato di me” Spettacolo 16 Dicembre 2021 21:56 Di redazione 1'

Risponde con ironia Ilary Blasi dopo le ultime affermazione di Fabrizio Corona contro di lei. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che la mamma della moglie di Francesco Totti portava a lui le foto della figlia nuda per farla entrar in agenzia e avere successo.

Raggiunta da Valerio Staffelli con tanto di Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia, la Blasi ha risposto al suo acerrimo nemico: “Gli ho mandato le foto nuda? Forse lui si è innamorato di me”.

Ilary Blasi risponde a Fabrizio Corona

Penso che a questo punto Fabrizio sia innamorato di me: la verità è che mi ama e mi vuole conquistare, ma dovrebbe farmi una dichiarazione d’amore più carina, magari ci penso”. La conduttrice, di fronte all’inviato Valerio Staffelli, ha telefonato alla madre Daniela, che ha dichiarato “Io Corona non l’ho mai visto in vita mia”. Risponderà Fabrizio?